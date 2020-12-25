Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,47 пункта (0,293%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3246,35 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 0,03 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 0,03 пункта... читать дальше

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О "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-03 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 23 декабря до 18:00 МСК 25 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 23 декабря до 18:00 МСК 25 декабря. Объем выпуска пока не... Объем выпуска пока не... читать дальше

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ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 12-го купона бондов серии БО-05 на уровне 5,4% годовых, говорится в сообщении эмитента. ПАО "Ленэнерго" разместило 60% биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. ПАО "Ленэнерго" разместило 60% биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Объем выпуска... Объем выпуска... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50825,741 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,624 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0286 руб. Минимальный курс евро составил 89,77 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,77 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 714 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3728 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0501 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,0501 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9115 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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По итогам января-октября 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 38,2%, или в 1,6 раза, и... читать дальше

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Российский рынок акций, торговавшийся в пятницу практически в одиночестве, завершил день ростом индекса МосБиржи на 0,29%, индекс РТС не изменился к предыдущему закрытию торгов. Европа в пятницу ушла на рождественские праздники в позитивном настроении благодаря торговой... Европа в пятницу ушла на рождественские праздники в позитивном настроении благодаря торговой... читать дальше

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ООО "Измеритель Финанс" установило ставки 1-8-го купонов дебютного выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 525 млн рублей на уровне 0%, 9-40-го купонов на уровне 10%, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные. Купоны квартальные. Размещение выпуска начнется 28... Размещение выпуска начнется 28... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) предложило инвесторам в облигации серии БО-01 принять участие в опросе, "посвящённом реструктуризации облигационного займа в целях дальнейшего проведения общего собрания владельцев облигаций", говорится в сообщении... читать дальше

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Производители подсолнечного масла РФ объявили о дополнительных обязательствах по стабилизации и поддержанию цен на свою продукцию. Как сообщает Масложировой союз, они приняли решение не менять те цены, которые на момент подписания соглашения с ритейлерами находились... Как сообщает Масложировой союз, они приняли решение не менять те цены, которые на момент подписания соглашения с ритейлерами находились... читать дальше

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Росрыболовство разработает дополнительные меры контроля за оборотом икры из осетровых видов рыб, подготовит соответствующие поправки в законодательство. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь об этом шла на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту... Как сообщает пресс-служба ведомства, речь об этом шла на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту... читать дальше

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Регионы РФ, по данным на 24 декабря, перечислили аграриям 122,4 млрд рублей федеральных субсидий, или 92,6% от лимитов, сообщает Минсельхоз. Всего в регионы из федерального бюджета к этой дате на господдержку АПК было выделено 132,2 млрд рублей. Всего в регионы из федерального бюджета к этой дате на господдержку АПК было выделено 132,2 млрд рублей. Ведомство... Ведомство...

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Среднегодовая цена золота в 2021г скорее всего, составит $1850 за унцию, а серебра - $26 за унцию, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на золото начали неделю снижением на фоне ухудшения рыночного сантимента и отказа Д. Трампа подписать новый пакет стимулов... "Цены на золото начали неделю снижением на фоне ухудшения рыночного сантимента и отказа Д. Трампа подписать новый пакет стимулов... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) на уровне "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. В нем отмечается, что кредитный рейтинг АО "ОДК" обусловлен высокой системной значимостью... В нем отмечается, что кредитный рейтинг АО "ОДК" обусловлен высокой системной значимостью... читать дальше

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