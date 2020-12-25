25 декабря 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.12 по 03.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|29.12.2020
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Октябрь 2020
|30.12.2020
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Декабрь 2020
|30.12.2020
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Ноябрь 2020
|30.12.2020
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Декабрь 2020
|30.12.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 декабря
|31.12.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Ноябрь 2020
|31.12.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 декабря
|31.12.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 декабря
Это автоматическое сообщение.
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25 декабря 2020 года 18:31
Регионы РФ, по данным на 24 декабря, перечислили аграриям 122,4 млрд рублей федеральных субсидий, или 92,6% от лимитов, сообщает Минсельхоз.
Всего в регионы из федерального бюджета к этой дате на господдержку АПК было выделено 132,2 млрд рублей.
Ведомство...
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25 декабря 2020 года 18:11
Среднегодовая цена золота в 2021г скорее всего, составит $1850 за унцию, а серебра - $26 за унцию, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
"Цены на золото начали неделю снижением на фоне ухудшения рыночного сантимента и отказа Д. Трампа подписать новый пакет стимулов... читать дальше
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25 декабря 2020 года 17:57
ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместила 5-летние облигации серии БО-001Р-04 с офертой через 3 года объемом 6 млрд рублей по ставке 6,40% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,56%... читать дальше
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25 декабря 2020 года 17:55
ООО "Промомед ДМ" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей по ставке 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше
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25 декабря 2020 года 17:26
Оценка крупных страховых убытков по договорам авиакаско российских пассажирских авиаперевозчиков составила $98 млн в 2020 году, согласно предварительным расчетам Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), сообщил президент ассоциации, заместитель... читать дальше
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25 декабря 2020 года 17:15
В течение ближайшей недели с 28.12 по 03.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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25 декабря 2020 года 17:00
В понедельник, 28 декабря, в Великобритании нерабочий день, поскольку праздник День подарков приходится на выходной.
В пятницу, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый год.
В субботу,...
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25 декабря 2020 года 16:56
В Министерстве труда и соцзащиты рассчитывают, что в 2021 году уровень занятости в РФ вернется на допандемический уровень, в том числе и за счет внедрения программ переобучения, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
"Возвращение уровня занятости к допандемическому... читать дальше
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25 декабря 2020 года 16:46
31 декабря может стать официальным выходным в РФ в следующем году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
"В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем", -... читать дальше
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25 декабря 2020 года 16:39
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-569 на 15 млрд 91,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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25 декабря 2020 года 16:37
Россия в ноябре увеличила производство конденсата на 5,2% к ноябрю 2019 года - до 3212 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник со ссылкой на статистику ЦДУ, которая появляется с месячным временным лагом.
Среднесуточная добыча конденсата, таким образом, составила 107... читать дальше
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25 декабря 2020 года 16:32
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Автобан-Финанс" и ее выпуска облигаций серии БО-П02 на уровне "ruA" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше
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25 декабря 2020 года 16:31
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Белуга групп" (MOEX: BELU) и ее облигаций серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 на уровне "ruА-" и изменило прогноз на "позитивный", говорится в сообщениях агентства.
"Установление "позитивного" прогноза... читать дальше
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25 декабря 2020 года 16:30
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг облигаций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серий 001P-03R и 002P-01 до уровня "ruAAA" с "ruAA+", говорится в пресс-релизах эмитента.
В сообщениях отмечается, что по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше
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25 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 по 31 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на...
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25 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 по 31 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 98 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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