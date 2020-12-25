ЦБ РФ установил курс евро с 26 декабря в размере 89,8749 руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 89,8749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 147,38 коп.

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Регионы РФ, по данным на 24 декабря, перечислили аграриям 122,4 млрд рублей федеральных субсидий, или 92,6% от лимитов, сообщает Минсельхоз. Всего в регионы из федерального бюджета к этой дате на господдержку АПК было выделено 132,2 млрд рублей. Всего в регионы из федерального бюджета к этой дате на господдержку АПК было выделено 132,2 млрд рублей. Ведомство... Ведомство...

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Среднегодовая цена золота в 2021г скорее всего, составит $1850 за унцию, а серебра - $26 за унцию, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на золото начали неделю снижением на фоне ухудшения рыночного сантимента и отказа Д. Трампа подписать новый пакет стимулов... "Цены на золото начали неделю снижением на фоне ухудшения рыночного сантимента и отказа Д. Трампа подписать новый пакет стимулов... читать дальше

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ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместила 5-летние облигации серии БО-001Р-04 с офертой через 3 года объемом 6 млрд рублей по ставке 6,40% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,56%... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,56%... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей по ставке 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял... Ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше

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Оценка крупных страховых убытков по договорам авиакаско российских пассажирских авиаперевозчиков составила $98 млн в 2020 году, согласно предварительным расчетам Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), сообщил президент ассоциации, заместитель... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28.12 по 03.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 28 декабря, в Великобритании нерабочий день, поскольку праздник День подарков приходится на выходной. В пятницу, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый год. В пятницу, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый год. В субботу,... В субботу,...

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В Министерстве труда и соцзащиты рассчитывают, что в 2021 году уровень занятости в РФ вернется на допандемический уровень, в том числе и за счет внедрения программ переобучения, сообщил глава ведомства Антон Котяков. "Возвращение уровня занятости к допандемическому... "Возвращение уровня занятости к допандемическому... читать дальше

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31 декабря может стать официальным выходным в РФ в следующем году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. "В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем", -... "В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем", -... читать дальше

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5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-569 на 15 млрд 91,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россия в ноябре увеличила производство конденсата на 5,2% к ноябрю 2019 года - до 3212 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник со ссылкой на статистику ЦДУ, которая появляется с месячным временным лагом. Среднесуточная добыча конденсата, таким образом, составила 107... Среднесуточная добыча конденсата, таким образом, составила 107... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Автобан-Финанс" и ее выпуска облигаций серии БО-П02 на уровне "ruA" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Белуга групп" (MOEX: BELU) и ее облигаций серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 на уровне "ruА-" и изменило прогноз на "позитивный", говорится в сообщениях агентства. "Установление "позитивного" прогноза... "Установление "позитивного" прогноза... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг облигаций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серий 001P-03R и 002P-01 до уровня "ruAAA" с "ruAA+", говорится в пресс-релизах эмитента. В сообщениях отмечается, что по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за... В сообщениях отмечается, что по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 26 по 31 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на...

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В течение ближайшей недели с 26 по 31 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 98 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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