Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3309 руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3309 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,4099 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 150,42 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,32 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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