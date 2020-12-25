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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3205,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 565,63 млрд руб.
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25 декабря 2020 года 10:27
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3205,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 565,63 млрд руб.
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25 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 3205,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2996,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3258,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3063,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 декабря составили 565,63 млрд руб. против 524,03406 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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