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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 74,8392 руб., курс евро - 91,3487 руб.
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25 декабря 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 74,8392 руб., курс евро - 91,3487 руб.
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25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 74,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,79 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 91,3487 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,35 коп.
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25 декабря 2020 года 08:35
Решение о выходе Великобритании из ЕС реализуется вопреки желанию шотландцев, в связи с чем Шотландия должна обрести независимость, заявила вчера первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя соглашение Лондона и Брюсселя об отношениях сторон после Brexit. "Прежде чем... читать дальше
.25 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,73 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.25 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1189,99 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.25 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 113443,06 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.25 декабря 2020 года 08:27
Власти ОАЭ с оптимизмом оценивают перспективы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году, но не считают, что оно будет мгновенным. Внедрение вакцин от COVID-19 и улучшение отношений между США и Китаем, вероятно, улучшит спрос на нефть, заявил министр... читать дальше
.25 декабря 2020 года 08:19
Американский фондовый рынок завершил незначительным подъемом короткую неделю перед Рождеством. В пятницу биржи США закрыты. В центре внимания трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как... читать дальше
.25 декабря 2020 года 08:11
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Платежный стандарт" (рег. № 3530-К, Новосибирск), говорится в сообщении ЦБ РФ. Лицензия отозвана 25 декабря. Банк России принял такое решение,... читать дальше
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Фондовые индексы стран Западной Европы в основном повысились по итогам торгов в четверг, инвесторы следили за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем. ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на... читать дальше
.25 декабря 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 74,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,79 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 91,3487 руб. По...
.25 декабря 2020 года 08:00
Сегодня в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Европейском Союзе праздник - Рождество Христово. Это автоматическое сообщение.
.24 декабря 2020 года 20:23
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,22 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,88 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:48
СФО "Т-финанс" с 10:00 МСК 28 декабря до 15:00 МСК 11 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором и агентом по размещению выступит АО... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 декабря выросла на 0,14% и составила 50734,117 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50734,117 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,309 млрд руб., или на...
.24 декабря 2020 года 19:30
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:26
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001P-01 и включила его в третий уровень котировального спика, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P. Ранее "Мосбиржа"... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:19
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) N4 серии 001Р-17Р, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P. Дата погашения... читать дальше
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