ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 74,8392 руб., курс евро - 91,3487 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 91,3487 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,35 коп.

25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 74,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,79 коп.

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Решение о выходе Великобритании из ЕС реализуется вопреки желанию шотландцев, в связи с чем Шотландия должна обрести независимость, заявила вчера первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя соглашение Лондона и Брюсселя об отношениях сторон после Brexit. "Прежде чем... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,73 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1189,99 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 113443,06 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Власти ОАЭ с оптимизмом оценивают перспективы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году, но не считают, что оно будет мгновенным. Внедрение вакцин от COVID-19 и улучшение отношений между США и Китаем, вероятно, улучшит спрос на нефть, заявил министр... Внедрение вакцин от COVID-19 и улучшение отношений между США и Китаем, вероятно, улучшит спрос на нефть, заявил министр... читать дальше

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Американский фондовый рынок завершил незначительным подъемом короткую неделю перед Рождеством. В пятницу биржи США закрыты. В центре внимания трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как... читать дальше

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Платежный стандарт" (рег. № 3530-К, Новосибирск), говорится в сообщении ЦБ РФ. Лицензия отозвана 25 декабря. Банк России принял такое решение,... Банк России принял такое решение,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы в основном повысились по итогам торгов в четверг, инвесторы следили за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем. ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на... ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 74,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,79 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 91,3487 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 91,3487 руб. По...

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Сегодня в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Европейском Союзе праздник - Рождество Христово. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,22 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,88 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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СФО "Т-финанс" с 10:00 МСК 28 декабря до 15:00 МСК 11 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором и агентом по размещению выступит АО... Организатором и агентом по размещению выступит АО... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50734,117 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,309 млрд руб., или на...

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001P-01 и включила его в третий уровень котировального спика, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P. Ранее "Мосбиржа"... Ранее "Мосбиржа"... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) N4 серии 001Р-17Р, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P. Дата погашения... Дата погашения... читать дальше

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