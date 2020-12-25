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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 74,8392 руб., курс евро - 91,3487 руб.
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25 декабря 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 74,8392 руб., курс евро - 91,3487 руб.

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25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 74,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,79 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 91,3487 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,35 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Эмитент

Выпуск

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Размер выплат, всего

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25 декабря 2020 года 08:11
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Банк России принял такое решение,...    читать дальше
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25 декабря 2020 года 08:06
Новости о сделке Лондона и Брюсселя простимулировали рост европейских фондовых рынков
Фондовые индексы стран Западной Европы в основном повысились по итогам торгов в четверг, инвесторы следили за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем.

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на...    читать дальше
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25 декабря 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 74,8392 руб., курс евро - 91,3487 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 74,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,79 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 91,3487 руб. По...
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25 декабря 2020 года 08:00
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24 декабря 2020 года 20:23
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 декабря движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,22 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,88 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:48
СФО "Т-финанс" с 28 декабря по 11 января проведет сбор заявок на облигации объемом 150 млн рублей
СФО "Т-финанс" с 10:00 МСК 28 декабря до 15:00 МСК 11 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором и агентом по размещению выступит АО...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50734,117 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,309 млрд руб., или на...
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24 декабря 2020 года 19:30
Мосбиржа зарегистрировала облигации ОГК-2 на 27 млрд рублей
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску...    читать дальше
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Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001Р-01
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001P-01 и включила его в третий уровень котировального спика, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P.

Ранее "Мосбиржа"...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:19
Мосбиржа зарегистрировала четвертый допвыпуск бондов ГПБ серии 001Р-17Р
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) N4 серии 001Р-17Р, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P.

Дата погашения...    читать дальше
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