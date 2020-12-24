Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,6077 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6077 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,12 руб., максимальный - 75,15 руб. Было заключено 17383 сделки. Объем торгов составил 76374,45 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,16 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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