Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,0618 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8034 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,0618 руб.

Минимальный курс евро составил 90,7475 руб., максимальный - 91,6975 руб. Было заключено 5874 сделки. Объем торгов составил 33097,15 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,77 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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