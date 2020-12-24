Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3258,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 524,03 млрд руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 декабря составили по Российской Федерации 3258,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3063,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2827,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2646,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 декабря составили 524,03 млрд руб. против 866,91932 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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