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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,22 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,88 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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СФО "Т-финанс" с 10:00 МСК 28 декабря до 15:00 МСК 11 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором и агентом по размещению выступит АО... Организатором и агентом по размещению выступит АО... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50734,117 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,309 млрд руб., или на...

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001P-01 и включила его в третий уровень котировального спика, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P. Ранее "Мосбиржа"... Ранее "Мосбиржа"... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) N4 серии 001Р-17Р, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P. Дата погашения... Дата погашения... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9143 руб. Минимальный курс евро составил 90,0825 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,0825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5873 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5887 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4492 руб. Минимальный курс юаня составил 11,35 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,35 руб., максимальный -... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей на уровне 6,4% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23... Сбор заявок на выпуск прошел 23... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует предприятиям и организациям столицы сделать 31 декабря выходным в этом году, для бюджетных организаций и учреждений он будет обязательным. "Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения... "Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) приняло решение досрочно погасить облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 15 января, в дату окончания 16-го купонного периода. На эту дату по выпуску была запланирована... Погашение состоится 15 января, в дату окончания 16-го купонного периода. На эту дату по выпуску была запланирована... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 декабря 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На девяти предыдущих неделях цены также не менялись. На девяти предыдущих неделях цены также не менялись. По данным... По данным... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в ноябре уменьшились на 0,1% поле снижения на 3,5% в октябре, на 4% в сентябре, на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . За 11 месяцев цены увеличились на... читать дальше

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В январе-октябре т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11% по сравнению с январем-октябрем 2019 года и составил 199,9 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В октябре... В октябре... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Внешние биржевые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии католического Рождества. Упали бумаги "Газпрома" на опасениях санкций США в отношении "Северного потока 2". В четверг в Азии преобладала позитивная... В четверг в Азии преобладала позитивная... читать дальше

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