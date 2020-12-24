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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,9822 руб.
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Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
Более половины компаний РФ замедлили развитие из-за COVID-19
Более половины компаний РФ (54%) замедлили развитие в период пандемии и до сих пор его не восстановили, свидетельствуют данные опроса, проведенного PwC в России совместно с Аналитическим центром НАФИ среди 1001 компании. В то же время, как...
 
Онлайн-мошенники в 2020 г. выманили у россиян 150 млрд руб.
В 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 млрд руб., из которых 66 млрд руб. приходится на доходы псевдобанковских сотрудников, 46,5 млрд руб. было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд руб....
 
Качество товаров в России и Европе хотят уравнять
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24 декабря 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,9822 руб.

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24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 91,9822 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,77 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
24 декабря 2020 года 20:23
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 декабря движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,22 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,88 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:48
СФО "Т-финанс" с 28 декабря по 11 января проведет сбор заявок на облигации объемом 150 млн рублей
СФО "Т-финанс" с 10:00 МСК 28 декабря до 15:00 МСК 11 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором и агентом по размещению выступит АО...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 декабря выросла на 0,14% и составила 50734,117 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50734,117 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,309 млрд руб., или на...
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24 декабря 2020 года 19:30
Мосбиржа зарегистрировала облигации ОГК-2 на 27 млрд рублей
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:26
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001Р-01
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001P-01 и включила его в третий уровень котировального спика, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P.

Ранее "Мосбиржа"...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:19
Мосбиржа зарегистрировала четвертый допвыпуск бондов ГПБ серии 001Р-17Р
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) N4 серии 001Р-17Р, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P.

Дата погашения...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,9143 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9143 руб.

Минимальный курс евро составил 90,0825 руб.,...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,5887 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5873 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5887 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4492 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4492 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,35 руб., максимальный -...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:07
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона бондов на 49 млрд рублей на уровне 6,4%
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей на уровне 6,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:07
Собянин рекомендовал предприятиям Москвы сделать 31 декабря выходным в этом году
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует предприятиям и организациям столицы сделать 31 декабря выходным в этом году, для бюджетных организаций и учреждений он будет обязательным.

"Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:06
ФСК 15 января досрочно погасит облигации 24-й серии на 10 млрд рублей
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) приняло решение досрочно погасить облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Погашение состоится 15 января, в дату окончания 16-го купонного периода. На эту дату по выпуску была запланирована...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:02
Цены на бензин в РФ за неделю опять не изменились - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 декабря 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На девяти предыдущих неделях цены также не менялись.

По данным...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:01
Снижение цен производителей бензина в ноябре замедлилось до 0,1% - Росстат
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в ноябре уменьшились на 0,1% поле снижения на 3,5% в октябре, на 4% в сентябре, на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . За 11 месяцев цены увеличились на...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 19:00
Экспорт нефти из России в январе-октябре снизился на 11% - Росстат
В январе-октябре т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11% по сравнению с январем-октябрем 2019 года и составил 199,9 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В октябре...    читать дальше
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24 декабря 2020 года 18:58
Рынок российских акций завершил торги без единой динамики
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Внешние биржевые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии католического Рождества. Упали бумаги "Газпрома" на опасениях санкций США в отношении "Северного потока 2".

В четверг в Азии преобладала позитивная...    читать дальше
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