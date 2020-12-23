Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,8652 руб.

23 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8652 руб.

Минимальный курс евро составил 91,51 руб., максимальный - 92,3925 руб. Была заключена 4341 сделка. Объем торгов составил 22195,46 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,6125 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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