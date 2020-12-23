Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 декабря составил 75,457 руб.

23 декабря. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,457 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 1072 пункта.

Минимальная цена 75,26 руб., максимальная - 75,845 руб. Было заключено 12798 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 56504 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,425 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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