Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5714 руб.

23 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5714 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3156 руб., максимальный - 11,6099 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 409,38 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5578 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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