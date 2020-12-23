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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,246 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7289 руб. Минимальный курс евро составил 91,285 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,285 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5552 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4669 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4669 руб., максимальный -... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в ноябре 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,7%.... Потребительские цены на продукты в России в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,7%.... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 15 по 21 декабря 2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%. На двух предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%. С начала декабря инфляция составила 0,6%, с начала года -... С начала декабря инфляция составила 0,6%, с начала года -... читать дальше

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Фондовый рынок РФ, начавший торги на понижательном тренде, завершил среду на повышательном тренде. Европейские фондовые рынки преимущественно повышались в ходе торгов. Европейские фондовые рынки преимущественно повышались в ходе торгов. Азиатские рынки акций закрылись ростом в условиях низкой активности торгов перед... Азиатские рынки акций закрылись ростом в условиях низкой активности торгов перед... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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АКРА повысило кредитный рейтинг ООО "РКС Девелопмент" до уровня "BB(ru)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга ООО "РКС Девелопмент" обусловлено повышением оценки географической диверсификации в связи с выходом... "Повышение кредитного рейтинга ООО "РКС Девелопмент" обусловлено повышением оценки географической диверсификации в связи с выходом... читать дальше

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ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) увеличило объем размещения облигаций серии БО-001Р-04 с офертой через 3 года с 5 до 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир установлен на уровне 6,40% годовых. Ориентиру соответствует... Финальный ориентир установлен на уровне 6,40% годовых. Ориентиру соответствует... читать дальше

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АКРА присвоило ООО "Ред Софт" кредитный рейтинг "BB(ru)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ООО "Ред Софт" обусловлен средней долговой нагрузкой, средними оценками ликвидности и денежного потока, низкой оценкой... "Кредитный рейтинг ООО "Ред Софт" обусловлен средней долговой нагрузкой, средними оценками ликвидности и денежного потока, низкой оценкой... читать дальше

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ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона облигаций серии 003P-04R со сроком обращения почти 4 года (1411 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 4,75% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до... Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до... читать дальше

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В ноябре продажи новых домов в США рухнули на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 841 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В октябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 945 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен... В октябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 945 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен... читать дальше

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В декабре индекс потребительского доверия в США вырос до 80,7 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 81,4... Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 81,4... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 562 тыс. баррелей - до 499,534 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1125 тыс. баррелей и составили 237,754 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1125 тыс. баррелей и составили 237,754 млн баррелей,... читать дальше

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Китай в ноябре увеличил экспорт автомобилей относительно того же месяца прошлого года на 17,4% - до 128 тыс., сообщил Минторг страны. Импорт упал на 12,3%, составив 107 тыс. машин. Импорт упал на 12,3%, составив 107 тыс. машин. В январе-ноябре экспорт сократился на 15,8% - до 955 тыс. автомобилей. При этом... В январе-ноябре экспорт сократился на 15,8% - до 955 тыс. автомобилей. При этом...

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Банк России будет последовательно продолжать реализовывать сбалансированную денежно-кредитную политику (ДКП), основанную на принципах таргетирования инфляции, в сочетании с консервативной макропруденциальной политикой и эффективным надзором за участниками финансового сектора,... читать дальше

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