Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,323 руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,323 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,9875 руб., максимальный - 75,5925 руб. Было заключено 19178 сделок. Объем торгов составил 80957,66 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,365 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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