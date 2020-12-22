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22 декабря 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,0248 руб.

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22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,0248 руб.

Минимальный курс евро составил 91,4875 руб., максимальный - 92,2825 руб. Было заключено 4002 сделки. Объем торгов составил 16984,66 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,22 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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