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22 декабря 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,0248 руб.
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22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,0248 руб. Минимальный курс евро составил 91,4875 руб., максимальный - 92,2825 руб. Было заключено 4002 сделки. Объем торгов составил 16984,66 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,22 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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