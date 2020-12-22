Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря

22 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4538,16 (+50,54) руб./грамм; на серебро - 63,36 (+1,38) руб./грамм; на платину - 2432,24 (-6,93) руб./грамм; на палладий - 5603,36 (+35,99) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,08 пункта (1,572%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,46 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50419,599 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 387,349 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ВсеИнструменты.ру" серии БО-03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00410-R. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00410-R. В настоящее время в обращении находятся... В настоящее время в обращении находятся... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) приобрел в рамках оферты 650,565 тыс. облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 13,01%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 13,01%... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6963 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,0901 руб. Минимальный курс евро составил 91,63 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,63 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3424 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 23 декабря с 10:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Организатором выступит Газпромбанк (MOEX:... Организатором выступит Газпромбанк (MOEX:... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5141 руб. Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,5595... Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,5595... читать дальше

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Роль наличных денег, несмотря на существенное сокращение доли таких платежей в розничном обороте, не снижается, говорится в сообщении Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") со ссылкой на зампреда ЦБ РФ Михаила Алексеева. Он отметил, что на рынке наблюдаются две... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вместе с растущей Европой и на фоне попыток нефти Brent закрепиться выше $50 за баррель, индекс МосБиржи приближался к 3250 пунктам на фоне ослабления рубля. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили снижение... Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили снижение... читать дальше

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О "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", полностью разместило облигации сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7%... Сбор заявок проходил 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7%... читать дальше

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ГК "Пионер" полностью разместила 4-летние облигации серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 17 по 18 декабря. Сбор заявок на выпуск проходил с 17 по 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к... Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 003Р объемом до 27,043 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-65105-D-003P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-65105-D-003P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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Объем капвложений группы "Газпром" в 2021 году незначительно вырастет - до 1,5 трлн рублей, сообщил в интервью корпоративному журналу "Газпром" CFO компании Фамил Садыгов. "В 2021 году объемы капиталовложений нашего нефтяного и электроэнергетического бизнеса останутся... "В 2021 году объемы капиталовложений нашего нефтяного и электроэнергетического бизнеса останутся... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться под давлением новостей о распространении в Великобритании новой разновидности коронавируса, спровоцировавших опасения относительно замедления восстановления мировой экономики и падения спроса на сырье. При этом нефтяные котировки снижаются... читать дальше

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