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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 декабря составил 75,3498 руб.
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22 декабря 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 декабря составил 75,3498 руб.
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22 декабря. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,3498 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 6777 пунктов. Минимальная цена 75 руб., максимальная - 75,5475 руб. Было заключено 15666 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 77880 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,37 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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22 декабря 2020 года 13:36
Цены на топливо в 2020 году стабильны, правительство и дальше будет строго следить, чтобы они не росли быстрее инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Владимир Владимирович, хотел бы еще доложить о ценах, мне... читать дальше
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Институциональным инвесторам могут разрешить приобретать облигации МСП, а "неквалам" - БПИФ и ПИФ облигаций и акций МСП
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.22 декабря 2020 года 13:20
Сегодня Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются, пытаясь восстановиться после масштабной распродажи в ходе предыдущих торгов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:46 мск поднялся на 0,96% и составил 390,40... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,09 пункта (1,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3234,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3239,13 (+1,66%) пункта,... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:06
Ведущие представители Европейского парламента обратились к Великобритании с призывом в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией продлить действие временного соглашения, по которому сейчас осуществляется британская торговля с Европейским союзом. Зампредседатель Европарламента... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 74,4074 руб.
Максимальное значение за неделю (с 15 декабря по 22 декабря) - 74,4074 руб. за доллар, минимальное значение - 71,776 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,05 руб. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,96/93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи упал на 1...
.22 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 22 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,81/75,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,81/75,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 33 коп., средний...
.22 декабря 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,41/76,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/76,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...
.22 декабря 2020 года 12:48
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США против России и Китая попыткой устранения конкурентов. "Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:31
"Транснефть" ожидает небольшого роста прокачки нефти по ВСТО в 2020 г. и снижения экспорта через Усть-Лугу
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.22 декабря 2020 года 12:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 75,3498 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,77 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2020 года 12:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 92,0699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,70 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2020 года 12:23
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ПАО "УК "Голдман Групп" серии 001Р-01 со сроком обращения 5 лет и возможностью доСрочного погашения, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-16650-A-001P. Как сообщалось, в конце сентября... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:11
Общий объем выпуска облигаций в Китае в ноябре составил 4,7 трлн юаней ($719,6 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе в прошлом месяце были эмитированы госбумаги на сумму 706,99 млрд юаней, бонды местных правительств - на 138,36 млрд юаней. Объем размещения... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:06
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым к выпуску облигациям Краснодара серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruA (EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
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