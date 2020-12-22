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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 114,2 млрд руб.
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22 декабря 2020 года 10:44
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 114,2 млрд руб.
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22 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 114,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 98,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 декабря 2020 года 13:36
Цены на топливо в 2020 году стабильны, правительство и дальше будет строго следить, чтобы они не росли быстрее инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Владимир Владимирович, хотел бы еще доложить о ценах, мне... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:29
Институциональным инвесторам могут разрешить приобретать облигации МСП, а "неквалам" - БПИФ и ПИФ облигаций и акций МСП
Банк России согласен с предложениями профессионального сообщества по расширению доступа инструментов субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) на финансовом рынке, следует из материалов АЦ "Форума" с предложениями участников финрынка, одобренных ЦБ РФ в рамках проекта по... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:20
Сегодня Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются, пытаясь восстановиться после масштабной распродажи в ходе предыдущих торгов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:46 мск поднялся на 0,96% и составил 390,40... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,09 пункта (1,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3234,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3239,13 (+1,66%) пункта,... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:06
Ведущие представители Европейского парламента обратились к Великобритании с призывом в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией продлить действие временного соглашения, по которому сейчас осуществляется британская торговля с Европейским союзом. Зампредседатель Европарламента... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 74,4074 руб.
Максимальное значение за неделю (с 15 декабря по 22 декабря) - 74,4074 руб. за доллар, минимальное значение - 71,776 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,05 руб. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,96/93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи упал на 1...
.22 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 22 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,81/75,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,81/75,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 33 коп., средний...
.22 декабря 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,41/76,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/76,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...
.22 декабря 2020 года 12:48
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США против России и Китая попыткой устранения конкурентов. "Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:31
"Транснефть" ожидает небольшого роста прокачки нефти по ВСТО в 2020 г. и снижения экспорта через Усть-Лугу
В 2020 году по трубопроводной системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) ожидается транспортировка 73,2 млн тонн нефти, из которых 42,8 млн тонн придется на ВСТО-2, пишет корпоративный журнал "Транснефти". Годом ранее эти показатели были зафиксированы в объеме 71,5 млн... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 75,3498 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,77 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2020 года 12:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 92,0699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,70 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2020 года 12:23
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ПАО "УК "Голдман Групп" серии 001Р-01 со сроком обращения 5 лет и возможностью доСрочного погашения, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-16650-A-001P. Как сообщалось, в конце сентября... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:11
Общий объем выпуска облигаций в Китае в ноябре составил 4,7 трлн юаней ($719,6 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе в прошлом месяце были эмитированы госбумаги на сумму 706,99 млрд юаней, бонды местных правительств - на 138,36 млрд юаней. Объем размещения... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:06
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым к выпуску облигациям Краснодара серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruA (EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
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