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Цены на топливо в 2020 году стабильны, правительство и дальше будет строго следить, чтобы они не росли быстрее инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Владимир Владимирович, хотел бы еще доложить о ценах, мне... "Владимир Владимирович, хотел бы еще доложить о ценах, мне... читать дальше

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Банк России согласен с предложениями профессионального сообщества по расширению доступа инструментов субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) на финансовом рынке, следует из материалов АЦ "Форума" с предложениями участников финрынка, одобренных ЦБ РФ в рамках проекта по... читать дальше

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Сегодня Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются, пытаясь восстановиться после масштабной распродажи в ходе предыдущих торгов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:46 мск поднялся на 0,96% и составил 390,40... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:46 мск поднялся на 0,96% и составил 390,40... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,09 пункта (1,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3234,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3239,13 (+1,66%) пункта,... читать дальше

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Ведущие представители Европейского парламента обратились к Великобритании с призывом в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией продлить действие временного соглашения, по которому сейчас осуществляется британская торговля с Европейским союзом. Зампредседатель Европарламента... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 15 декабря по 22 декабря) - 74,4074 руб. за доллар, минимальное значение - 71,776 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,05 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,96/93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи упал на 1...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,81/75,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 33 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/76,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США против России и Китая попыткой устранения конкурентов. "Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа... "Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа... читать дальше

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В 2020 году по трубопроводной системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) ожидается транспортировка 73,2 млн тонн нефти, из которых 42,8 млн тонн придется на ВСТО-2, пишет корпоративный журнал "Транснефти". Годом ранее эти показатели были зафиксированы в объеме 71,5 млн... Годом ранее эти показатели были зафиксированы в объеме 71,5 млн... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 75,3498 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 92,0699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ПАО "УК "Голдман Групп" серии 001Р-01 со сроком обращения 5 лет и возможностью доСрочного погашения, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-16650-A-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-16650-A-001P. Как сообщалось, в конце сентября... Как сообщалось, в конце сентября... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в ноябре составил 4,7 трлн юаней ($719,6 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе в прошлом месяце были эмитированы госбумаги на сумму 706,99 млрд юаней, бонды местных правительств - на 138,36 млрд юаней. Объем размещения... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым к выпуску облигациям Краснодара серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruA (EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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