Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,2038 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2038 руб.

Минимальный курс евро составил 90,095 руб., максимальный - 91,6825 руб. Было заключено 4215 сделок. Объем торгов составил 16463,93 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,455 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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