ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 декабря в размере 74,6721 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 74,6721 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,66 коп.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001P, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-29449-H-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-29449-H-001P-02E. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на... Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 30-го купона облигаций 29-й серии в размере 5,42% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 87,37 пункта (2,669%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3186,38 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Волгоградской области на уровне "ruА-" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в сообщении, Волгоградская область оценивается как регион с высокими... Как отмечается в сообщении, Волгоградская область оценивается как регион с высокими... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50032,250 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 959,300 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4691 руб. Минимальный курс юаня составил 11,344 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,344 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3846 руб. Минимальный курс евро составил 90,235 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,235 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9866 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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АПРИ "Флай Плэнинг» 23 декабря начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П04, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона -13% годовых. Ставка 1-го купона -13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты выплат... По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты выплат... читать дальше

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Администрация муниципального образования город Краснодар установила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей на уровне 6,60-6,80%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет 22 декабря с 11:00 МСК до... Сбор заявок пройдет 22 декабря с 11:00 МСК до... читать дальше

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О "Производственная компания Смак" (Новосибирск) 23 декабря начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона составит 13% годовых. Ставка 1-го купона составит 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система... По выпуску предусмотрена амортизационная система... читать дальше

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ООО "ДОК-15" (Московская область) досрочно погасило выпуск облигаций серии БО-01 на 2,016 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,9% годовых и... Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,9% годовых и... читать дальше

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ООО "Торговый дом РКС-Сочи" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,10% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,10% годовых. Купоны... читать дальше

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В январе-октябре 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 864 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре импорт вырос в годовом выражении на 1,4%, - до... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" полностью разместило 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 17 декабря. Сбор заявок прошел 17 декабря. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,97%... Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,97%... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России завершил существенным снижением вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи остался ниже рубежа 3200 пунктов. В понедельник на фондовых площадках стран АТР преобладала негативная динамика индексов (японский... В понедельник на фондовых площадках стран АТР преобладала негативная динамика индексов (японский... читать дальше

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