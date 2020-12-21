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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 98,3 млрд руб.
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21 декабря 2020 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 98,3 млрд руб.
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21 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 98,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 88,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.21 декабря 2020 года 11:45
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.21 декабря 2020 года 11:39
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.21 декабря 2020 года 11:13
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Банк России 22 декабря проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-38-22BR2-0 объемом 51,390 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Выпуск будет размещаться по минимальной цене 100% от номинала. 38-й выпуск... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3934 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный -... читать дальше
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