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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 декабря в размере 73,3155 руб., курс евро - 89,8262 руб.
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21 декабря 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 декабря в размере 73,3155 руб., курс евро - 89,8262 руб.
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21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 73,3155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,74 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 89,8262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,75 коп.
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21 декабря 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 21 декабря составил 74,6721 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 11750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,6721 руб. По... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск взлетел на 1,36 руб. и составил 74,6721 руб. Доллар в моменте преодолевал 75 руб. впервые с 3 декабря. Средневзвешенный курс евро со... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:39
Инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока до 2026 года оцениваются в 2,5 трлн руб. - Минвостокразвития
Развитие инфраструктуры Дальнего Востока потребует до 2026 года вложений в объеме 2,5 трлн рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью телеканалу "Россия 24". "По нашей оценке, только для обеспечения инвестиционных проектов Дальнего Востока в... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:32
В ноябре 2020 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 17 072 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) недвижимости. Ноябрьский показатель в 1,4 раза (на 43%) больше, чем годом ранее (11 905). В помесячном сравнении он снизился на 7% - в октябре... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:24
Премьер РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по исполнению решений президента Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В частности, глава правительства поручил Минтруду и... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:13
Подавляющее большинство россиян имеют собственное жилье и в той или иной степени удовлетворены своими жилищными условиями, свидетельствуют результаты октябрьского исследования качества жизни россиян, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие". О наличии... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:13
ООО "Торговый дом РКС-Сочи" 21 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-01, говорится в сообщении компании. Организатором выступает ИК "Септем капитал". Техразмещение запланировано на 23... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:04
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 29 тыс. 350 случаев, умерли за сутки 493 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:03
Банк России 22 декабря проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-38-22BR2-0 объемом 51,390 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Выпуск будет размещаться по минимальной цене 100% от номинала. 38-й выпуск... читать дальше
.21 декабря 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3934 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный -... читать дальше
.21 декабря 2020 года 10:53
Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, курс евро поднялся выше 91 руб. впервые с 3 декабря, доллар в моменте преодолевал 75 руб. также впервые с этой даты. По состоянию на 10: 24 мск курс евро составил 91,035 руб., что на 1,25 руб. выше... читать дальше
.21 декабря 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8696 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,3667... читать дальше
.21 декабря 2020 года 10:43
Чистая прибыль американского производителя спортивных товаров Nike Inc. по итогам второго квартала 2021 финансового года, завершившегося 30 ноября 2020 года, выросла на 12% и составила $1,251 млрд, или $0,78 в расчете на акцию, по сравнению с $1,115 млрд в сентябре-ноябре... читать дальше
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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-09 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно... читать дальше
.21 декабря 2020 года 10:36
ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 518,495 тыс. облигаций серии 002Р-01 и 103,172 тыс. облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинала и приняло решение погасить их досрочно, говорится в сообщениях компании. Досрочное погашение состоится 22... читать дальше
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ЦБ РФ 17 декабря продал валюту на 6,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,3 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше
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