ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 декабря в размере 73,3155 руб., курс евро - 89,8262 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 89,8262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,75 коп.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 73,3155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,74 коп.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 11750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,6721 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск взлетел на 1,36 руб. и составил 74,6721 руб. Доллар в моменте преодолевал 75 руб. впервые с 3 декабря. Средневзвешенный курс евро со... Средневзвешенный курс евро со... читать дальше

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Развитие инфраструктуры Дальнего Востока потребует до 2026 года вложений в объеме 2,5 трлн рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью телеканалу "Россия 24". "По нашей оценке, только для обеспечения инвестиционных проектов Дальнего Востока в... "По нашей оценке, только для обеспечения инвестиционных проектов Дальнего Востока в... читать дальше

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В ноябре 2020 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 17 072 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) недвижимости. Ноябрьский показатель в 1,4 раза (на 43%) больше, чем годом ранее (11 905). В помесячном сравнении он снизился на 7% - в октябре... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по исполнению решений президента Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В частности, глава правительства поручил Минтруду и... В частности, глава правительства поручил Минтруду и... читать дальше

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Подавляющее большинство россиян имеют собственное жилье и в той или иной степени удовлетворены своими жилищными условиями, свидетельствуют результаты октябрьского исследования качества жизни россиян, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие". О наличии... О наличии... читать дальше

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ООО "Торговый дом РКС-Сочи" 21 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-01, говорится в сообщении компании. Организатором выступает ИК "Септем капитал". Организатором выступает ИК "Септем капитал". Техразмещение запланировано на 23... Техразмещение запланировано на 23... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 29 тыс. 350 случаев, умерли за сутки 493 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше

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Банк России 22 декабря проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-38-22BR2-0 объемом 51,390 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Выпуск будет размещаться по минимальной цене 100% от номинала. Выпуск будет размещаться по минимальной цене 100% от номинала. 38-й выпуск... 38-й выпуск... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3934 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный -... читать дальше

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Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, курс евро поднялся выше 91 руб. впервые с 3 декабря, доллар в моменте преодолевал 75 руб. также впервые с этой даты. По состоянию на 10: 24 мск курс евро составил 91,035 руб., что на 1,25 руб. выше... По состоянию на 10: 24 мск курс евро составил 91,035 руб., что на 1,25 руб. выше... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8696 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,3667... читать дальше

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Чистая прибыль американского производителя спортивных товаров Nike Inc. по итогам второго квартала 2021 финансового года, завершившегося 30 ноября 2020 года, выросла на 12% и составила $1,251 млрд, или $0,78 в расчете на акцию, по сравнению с $1,115 млрд в сентябре-ноябре... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-09 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 518,495 тыс. облигаций серии 002Р-01 и 103,172 тыс. облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинала и приняло решение погасить их досрочно, говорится в сообщениях компании. Досрочное погашение состоится 22... Досрочное погашение состоится 22... читать дальше

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ЦБ РФ 17 декабря продал валюту на 6,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,3 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,3 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше

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