Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. В состав правительственной комиссии, уполномоченной... В состав правительственной комиссии, уполномоченной... читать дальше

.

Россия планирует ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке и подтвердил один из участников заседания... Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке и подтвердил один из участников заседания... читать дальше

.

Началось заполнение газом сербского участка газопроводной системы "Турецкий поток", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы,... Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы,... читать дальше

.

Строительная готовность восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью 11,4 км составляет 32%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам. "На восточном участке БКЛ появятся четыре... "На восточном участке БКЛ появятся четыре... читать дальше

.

В октябре 2020 года розничные продажи в Канаде выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали нулевой рост продаж. Объем продаж в августе октябре... читать дальше

.

Германская Mercedes-Benz намерена закрыть предприятие по выпуску легковых автомобилей в Бразилии, поскольку пандемия коронавирусной инфекции еще больше ухудшила ситуацию в премиальном сегменте авторынка. Завод, который расположен в городе Ирасемаполис (штат Сан-Паулу),... Завод, который расположен в городе Ирасемаполис (штат Сан-Паулу),... читать дальше

.

Ситуация с коронавирусом может разрешиться в следующем году, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне кажется, что в следующем году", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий... читать дальше

.

Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в РФ в ноябре, по предварительным данным, составило 542,6 млрд рублей, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 28,2 тыс. случаев, умерли за сутки 585 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

.

Россия в 2020 году, по предварительным данным, увеличила сбор зерна в чистом весе на 9,7% - до 132,9 млн тонн зерна по сравнению со 121,2 млн тонн , в 2019 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Таким образом, собран второй в... читать дальше

.

Стоимость ипотечного кредитования в США в пятнадцатый раз с начала текущего года опустилась до исторического минимума, при этом она остается ниже 3% годовых с июля. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 2,67% по сравнению с 2,71%... Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 2,67% по сравнению с 2,71%... читать дальше

.

Россия сохранит на уровне 2020 года размер квот на поставки мяса в 2021 году. Соответствующее постановление правительства подписано 18 декабря и размещено на официальном портале правовой информации. Так, квота на ввоз говядины составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс.... Так, квота на ввоз говядины составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс.... читать дальше

.

Производство полимеров в России в ноябре достигло 896 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с октябрем на 4,3%, и на 18% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). По итогам января-ноября рост составил 17% по сравнению с... читать дальше

.

Минэкономразвития отметило положительную динамику в животноводстве РФ в ноябре. Как говорится в обзоре "Картина деловой активности", опубликованном ведомством вчера вечером, в секторе животноводства в ноябре наблюдалось улучшение динамики производства мяса и птицы (на 2,2% год к... читать дальше

.

Грузооборот речного транспорта в РФ перед закрытием сезона навигации сократился почти в 2 раза, сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно материалам, грузооборот на внутренних водных путях в ноябре упал на 47,8% в сравнении с октябрем и... читать дальше

.

Падение ВВП РФ в ноябре 2020 года оценивается в 3,7% в годовом выражении после снижения на 4,5% по уточненным данным (оценка уточнена с 4,7%) в октябре, на 2,8% (уточнена с 3,0%) в сентябре, на 3,1% в августе (оценка уточнена с 3,3%), на 4,2% в июле (оценка уточнена с 4,5%).... читать дальше

.