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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
Moody's улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 2,3%
Рейтинговое агентство Moody's немного улучшило прогноз повышения ВВП России в 2021 году. По мнению экспертов Moody's, российская экономика вырастет на 2,3% в 2021 году после существенного спада в 2020 году. Предыдущий прогноз, опубликованный...
 
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,6–4,9%
Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 3,9-4,2%. При этом ЦБ сохранил...
 
Новогодние подарки для детей подорожали на 20%
Средние чеки при покупке новогодних подарков для детей выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные "Платформы ОФД". Аналитики оператора фискальных данных "Платформы ОФД" проанализировали спрос на товары для детей с 1 по 15...
 
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19 декабря 2020 года 17:52
Создается правительственная комиссия по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

В состав правительственной комиссии, уполномоченной...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 17:08
В России могут ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну
Россия планирует ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке и подтвердил один из участников заседания...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 16:14
Сербский участок продолжения "Турецкого потока" получил первый газ
Началось заполнение газом сербского участка газопроводной системы "Турецкий поток", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы,...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 15:24
Готовность восточного участка Большого кольца московского метро составляет 32%
Строительная готовность восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью 11,4 км составляет 32%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам.

"На восточном участке БКЛ появятся четыре...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 14:21
Рост розничных продаж в Канаде в октябре замедлился до 0,4%, но превысил прогнозы
В октябре 2020 года розничные продажи в Канаде выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали нулевой рост продаж. Объем продаж в августе октябре...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 13:32
Mercedes-Benz планирует закрыть завод по выпуску легковых авто в Бразилии
Германская Mercedes-Benz намерена закрыть предприятие по выпуску легковых автомобилей в Бразилии, поскольку пандемия коронавирусной инфекции еще больше ухудшила ситуацию в премиальном сегменте авторынка.

Завод, который расположен в городе Ирасемаполис (штат Сан-Паулу),...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 12:43
Ситуация с пандемией может разрешиться в следующем году - Песков
Ситуация с коронавирусом может разрешиться в следующем году, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне кажется, что в следующем году", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 11:56
Темпы снижения производства сельхозпродукции в РФ в ноябре замедлились до 2,1% - Росстат
Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в РФ в ноябре, по предварительным данным, составило 542,6 млрд рублей, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 11:39
За сутки в России зафиксировано более 28,2 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 28,2 тыс. случаев, умерли за сутки 585 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 11:32
Россия увеличила сбор зерна в чистом весе в 2020 году почти на 10% - Росстат
Россия в 2020 году, по предварительным данным, увеличила сбор зерна в чистом весе на 9,7% - до 132,9 млн тонн зерна по сравнению со 121,2 млн тонн , в 2019 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Таким образом, собран второй в...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 11:19
Стоимость ипотечного кредитования в США в очередной раз обновила минимум
Стоимость ипотечного кредитования в США в пятнадцатый раз с начала текущего года опустилась до исторического минимума, при этом она остается ниже 3% годовых с июля.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 2,67% по сравнению с 2,71%...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 11:02
В будущем году Россия сохранит размеры квот на поставки говядины и мяса птицы
Россия сохранит на уровне 2020 года размер квот на поставки мяса в 2021 году. Соответствующее постановление правительства подписано 18 декабря и размещено на официальном портале правовой информации.

Так, квота на ввоз говядины составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс....    читать дальше
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19 декабря 2020 года 10:48
Производство полимеров в РФ в ноябре в годовом выражении выросло на 18%
Производство полимеров в России в ноябре достигло 896 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с октябрем на 4,3%, и на 18% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). По итогам января-ноября рост составил 17% по сравнению с...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 10:34
В ноябре наблюдалось улучшение динамики в животноводстве - Минэкономразвития
Минэкономразвития отметило положительную динамику в животноводстве РФ в ноябре. Как говорится в обзоре "Картина деловой активности", опубликованном ведомством вчера вечером, в секторе животноводства в ноябре наблюдалось улучшение динамики производства мяса и птицы (на 2,2% год к...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 10:17
Грузооборот речного транспорта РФ в ноябре снизился почти в 2 раза
Грузооборот речного транспорта в РФ перед закрытием сезона навигации сократился почти в 2 раза, сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно материалам, грузооборот на внутренних водных путях в ноябре упал на 47,8% в сравнении с октябрем и...    читать дальше
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19 декабря 2020 года 09:56
Минэкономразвития оценивает снижение ВВП РФ в январе-ноябре на уровне 3,5%
Падение ВВП РФ в ноябре 2020 года оценивается в 3,7% в годовом выражении после снижения на 4,5% по уточненным данным (оценка уточнена с 4,7%) в октябре, на 2,8% (уточнена с 3,0%) в сентябре, на 3,1% в августе (оценка уточнена с 3,3%), на 4,2% в июле (оценка уточнена с 4,5%)....    читать дальше
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