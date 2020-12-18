После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,92 пункта (0,272%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3273,75 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше

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Ставка 1-го купона 5-летних бондов ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн установлен на уровне 3,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставке соответствует доходность к погашению 3,28% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 3,28% годовых. ВЭБ с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провел... ВЭБ с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провел... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Мосэнерго" обусловлен сильной рыночной позицией, связанной с... "Кредитный рейтинг ПАО "Мосэнерго" обусловлен сильной рыночной позицией, связанной с... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "Банк ДОМ.РФ" до уровня А+(RU), изменив прогноз на "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга АО "Банк ДОМ.РФ" c A(RU) до А+(RU) отражает повышение... "Повышение кредитного рейтинга АО "Банк ДОМ.РФ" c A(RU) до А+(RU) отражает повышение... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" обусловлен умеренными рисками реализуемых концессий, невысокой оценкой финансовой политики, высокой... "Кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" обусловлен умеренными рисками реализуемых концессий, невысокой оценкой финансовой политики, высокой... читать дальше

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АКРА присвоило трехмесячному выпуску облигаций АО "Россельхозбанк" на 10 млрд руб. серии БO-005K-P кредитный рейтинг AA(RU), говорится в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Россельхозбанк". По причине отсутствия структурной и... "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Россельхозбанк". По причине отсутствия структурной и... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг старшего транша облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО ТКБ МСП 1" (SPV-компания Транскапиталбанка) на уровне "ААА(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг старшего... "Кредитный рейтинг старшего... читать дальше

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Спрос на 5-летние облигации ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В на $350 млн составил $450 млн, говорится в пресс-релизе эмитента. "В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 81%, управляющие компании -... "В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 81%, управляющие компании -... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей ООО "Промомед ДМ" и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50991,550 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 378,156 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0658 руб. Минимальный курс евро составил 89,45 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,45 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2716 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1946 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,1946 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5047 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Золото слабо дешевеет в пятницу, но завершает в плюсе 3-ю неделю подряд, при этом недельный рост стоимости серебра может стать максимальным за полтора месяца. Рынки драгметаллов поддерживают, в том числе, заявления центральных банков о намерении сохранять ключевые... Рынки драгметаллов поддерживают, в том числе, заявления центральных банков о намерении сохранять ключевые... читать дальше

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В России в ноябре было построено 8,0 млн кв. м жилья, что на 2,9% больше показателя ноября 2019 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В январе 2020 года был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился... В январе 2020 года был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился... читать дальше

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Общая численность безработных в России в ноябре снизилась на 78 тыс. человек по сравнению с октябрем и составила 4 млн 616 тыс. человек, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Это третий месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала пандемии... читать дальше

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