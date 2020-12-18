.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2716 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
Moody's улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 2,3%
Рейтинговое агентство Moody's немного улучшило прогноз повышения ВВП России в 2021 году. По мнению экспертов Moody's, российская экономика вырастет на 2,3% в 2021 году после существенного спада в 2020 году. Предыдущий прогноз, опубликованный...
 
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,6–4,9%
Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 3,9-4,2%. При этом ЦБ сохранил...
 
Новогодние подарки для детей подорожали на 20%
Средние чеки при покупке новогодних подарков для детей выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные "Платформы ОФД". Аналитики оператора фискальных данных "Платформы ОФД" проанализировали спрос на товары для детей с 1 по 15...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 декабря 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2716 руб.

 0  
18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2716 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1946 руб., максимальный - 11,3419 руб. Было заключено 323 сделки. Объем торгов составил 716,18 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,268 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 декабря 2020 года 20:18
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 декабря снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,92 пункта (0,272%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3273,75 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:15
Ставка 1-го купона бондов ВЭБа объемом $350 млн - 3,25%
Ставка 1-го купона 5-летних бондов ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн установлен на уровне 3,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставке соответствует доходность к погашению 3,28% годовых.

ВЭБ с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провел...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:14
АКРА присвоило ПАО "Мосэнерго" кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг ПАО "Мосэнерго" обусловлен сильной рыночной позицией, связанной с...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:13
АКРА повысило кредитный рейтинг АО "Банк ДОМ.РФ" до уровня А+(RU), изменив прогноз на "позитивный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "Банк ДОМ.РФ" до уровня А+(RU), изменив прогноз на "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Повышение кредитного рейтинга АО "Банк ДОМ.РФ" c A(RU) до А+(RU) отражает повышение...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:12
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" обусловлен умеренными рисками реализуемых концессий, невысокой оценкой финансовой политики, высокой...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:12
АКРА присвоило трехмесячному выпуску облигаций Россельхозбанка на 10 млрд руб. кредитный рейтинг AA(RU)
АКРА присвоило трехмесячному выпуску облигаций АО "Россельхозбанк" на 10 млрд руб. серии БO-005K-P кредитный рейтинг AA(RU), говорится в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Россельхозбанк". По причине отсутствия структурной и...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:11
АКРА подтвердило рейтинг старшего транша облигаций "СФО ТКБ МСП 1" на уровне "AAA(ru.sf)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг старшего транша облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО ТКБ МСП 1" (SPV-компания Транскапиталбанка) на уровне "ААА(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА.

"Кредитный рейтинг старшего...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:10
Спрос на облигации ВЭБа на $350 млн составил $450 млн
Спрос на 5-летние облигации ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В на $350 млн составил $450 млн, говорится в пресс-релизе эмитента.

"В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 81%, управляющие компании -...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 20:09
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Промомед ДМ"
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей ООО "Промомед ДМ" и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 декабря снизилась на 0,74% и составила 50991,550 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50991,550 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 378,156 млрд руб., или на...
.
18 декабря 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,0658 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0658 руб.

Минимальный курс евро составил 89,45 руб.,...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2716 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2716 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1946 руб., максимальный -...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,5047 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5047 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 19:07
Золото завершает в плюсе 3-ю неделю, рост серебра может стать максимальным за 6 недель
Золото слабо дешевеет в пятницу, но завершает в плюсе 3-ю неделю подряд, при этом недельный рост стоимости серебра может стать максимальным за полтора месяца.

Рынки драгметаллов поддерживают, в том числе, заявления центральных банков о намерении сохранять ключевые...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 19:03
Ноябрьский рост жилищного строительства в РФ составил 2,9%, за 11 месяцев спад на 4,6% - Росстат
В России в ноябре было построено 8,0 млн кв. м жилья, что на 2,9% больше показателя ноября 2019 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В январе 2020 года был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился...    читать дальше
.
18 декабря 2020 года 19:02
Безработица в ноябре снизилась до 6,1% - Росстат
Общая численность безработных в России в ноябре снизилась на 78 тыс. человек по сравнению с октябрем и составила 4 млн 616 тыс. человек, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Это третий месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала пандемии...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.