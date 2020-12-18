Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4444 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4444 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,875 руб., максимальный - 73,8675 руб. Была заключена 17821 сделка. Объем торгов составил 68877,95 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,52 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.