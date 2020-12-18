18 декабря 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.12 по 27.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.12.2020
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Декабрь 2020
|22.12.2020
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2020
|22.12.2020
|16:30
|Изменение ВВП США
|III квартал 2020
|22.12.2020
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Ноябрь 2020
|23.12.2020
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Октябрь 2020
|23.12.2020
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Ноябрь 2020
|23.12.2020
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Декабрь 2020
|23.12.2020
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Ноябрь 2020
|23.12.2020
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Октябрь 2020
|23.12.2020
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Декабрь 2020
|23.12.2020
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Ноябрь 2020
|23.12.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 декабря
|24.12.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 декабря
|24.12.2020
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2020
|24.12.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 ноября по 05 декабря
|24.12.2020
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,92 пункта (0,272%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3273,75 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:15
Ставка 1-го купона 5-летних бондов ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн установлен на уровне 3,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ставке соответствует доходность к погашению 3,28% годовых.
ВЭБ с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провел... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:14
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"Кредитный рейтинг ПАО "Мосэнерго" обусловлен сильной рыночной позицией, связанной с... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:13
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "Банк ДОМ.РФ" до уровня А+(RU), изменив прогноз на "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства.
"Повышение кредитного рейтинга АО "Банк ДОМ.РФ" c A(RU) до А+(RU) отражает повышение... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:12
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
"Кредитный рейтинг АО "Волга-Спорт" обусловлен умеренными рисками реализуемых концессий, невысокой оценкой финансовой политики, высокой... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:12
АКРА присвоило трехмесячному выпуску облигаций АО "Россельхозбанк" на 10 млрд руб. серии БO-005K-P кредитный рейтинг AA(RU), говорится в пресс-релизе агентства.
"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Россельхозбанк". По причине отсутствия структурной и... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:11
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг старшего транша облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО ТКБ МСП 1" (SPV-компания Транскапиталбанка) на уровне "ААА(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА.
"Кредитный рейтинг старшего... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:10
Спрос на 5-летние облигации ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В на $350 млн составил $450 млн, говорится в пресс-релизе эмитента.
"В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 81%, управляющие компании -... читать дальше
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18 декабря 2020 года 20:09
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Минимальный курс юаня составил 11,1946 руб., максимальный -... читать дальше
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