Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,9787 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9787 руб.

Минимальный курс евро составил 89,3975 руб., максимальный - 90,505 руб. Было заключено 3903 сделки. Объем торгов составил 16537,27 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,3175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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