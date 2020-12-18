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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 19 декабря в размере 89,8262 руб.
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18 декабря 2020 года 13:48
ЦБ РФ установил курс евро с 19 декабря в размере 89,8262 руб.
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18 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 89,8262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,75 коп. Это автоматическое сообщение.
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18 декабря 2020 года 16:39
Минприроды России предлагает единственный вариант торгов на участки недр - электронный аукцион. Об этом сообщил на форуме "Газ России" замдиректора департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Максим Киржиманов. Он напомнил,... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 19 по 25 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 149 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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.18 декабря 2020 года 16:30
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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-564 на 17 млрд 420,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
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.18 декабря 2020 года 16:11
Евросоюзу следует представить конструктивные предложения для успеха переговоров с Британией - Джонсон
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.18 декабря 2020 года 16:02
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Финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В объемом не менее $200 млн установлен на уровне 3,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 3,28% годовых. ВЭБ с... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,9/74,67 руб.
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Совет директоров "НОВАТЭКа" утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике компании. "Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "НОВАТЭКа", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об... читать дальше
.18 декабря 2020 года 15:50
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