Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2361 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2361 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,225 руб., максимальный - 11,2689 руб. Было заключено 25 сделок. Объем торгов составил 111,88 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2355 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.