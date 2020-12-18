Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2676 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 857,87 млрд руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 2676 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2496,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2495,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2329,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 декабря составили 857,87 млрд руб. против 869,91847 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.