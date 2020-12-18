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Правительство РФ компенсирует хлебопекарным предприятиям по 2 тыс. рублей за тонну продукции. При этом они должны зафиксировать цены на нее. Это следует из правил выплаты компенсаций, утвержденных правительством. Постановление подписано 17 декабря 2020 года и размещено на... читать дальше

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В декабре индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился до минус 26 пунктов по сравнению с минус 33 пунктами в ноябре, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель. Индекс увеличился благодаря росту оптимизма в отношении перспектив... читать дальше

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"Теплоэнерго" полностью разместило 2-летние облигации серии 001Р-01 на 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК "Фридом Финанс". Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК "Фридом Финанс". В конце... В конце... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ОАО "Асфальтобетонный завод №1" ("АБЗ-1") серии 001Р-01 объемом до 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент Титан-3" классов "А", "Б1" и "Б2", сообщается на сайте биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-01-00019-L, 4B02-02-00019-L и... Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-01-00019-L, 4B02-02-00019-L и... читать дальше

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Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии коронавируса, в обновленный вариант Россия по-прежнему не входит, следует из официальной публикации. В списке из предыдущего состава остаются... В списке из предыдущего состава остаются... читать дальше

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Аудит рейтингов Doing Business, проведенный Всемирным банком, выявил случаи давления на сотрудников с целью искажения показателей по отдельным странам. Как говорится в материалах аудита, опубликованных на сайте организации, это повлияло на рейтинг Китая в обзоре по... Как говорится в материалах аудита, опубликованных на сайте организации, это повлияло на рейтинг Китая в обзоре по... читать дальше

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Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о намерении продолжать выкуп активов на сумму $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 2676 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2496,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу. Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает... Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает... читать дальше

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Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии масштабному отмыванию денег болгарскими клиентами банка, пишет газета Financial Times. По данным прокуратуры, банк обработал транзакции на общую сумму более 140 млн швейцарских франков ($158 млн) для группы,... По данным прокуратуры, банк обработал транзакции на общую сумму более 140 млн швейцарских франков ($158 млн) для группы,... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 74 млн 921 тыс. 288 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 662 тыс. 465,... читать дальше

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Цены на нефть снижаются на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер. Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета... Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета... читать дальше

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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-565 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Потребительские цены в Японии в ноябре упали на 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,4% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает Trading... читать дальше

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Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%. Руководство ЦБ последнее время несколько раз... Руководство ЦБ последнее время несколько раз... читать дальше

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