18 декабря 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Декабрь 2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Ноябрь 2020
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Ноябрь 2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Октябрь 2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Декабрь 2020
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Октябрь 2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Ноябрь 2020
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|III квартал 2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Октябрь 2020
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Ноябрь 2020
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18 декабря 2020 года 09:50
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Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК "Фридом Финанс".
В конце... читать дальше
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Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:45
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Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии коронавируса, в обновленный вариант Россия по-прежнему не входит, следует из официальной публикации.
В списке из предыдущего состава остаются... читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:37
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Как говорится в материалах аудита, опубликованных на сайте организации, это повлияло на рейтинг Китая в обзоре по... читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:26
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На... читать дальше
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Руководство ЦБ последнее время несколько раз... читать дальше
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