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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
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Рейтинговое агентство Moody's немного улучшило прогноз повышения ВВП России в 2021 году. По мнению экспертов Moody's, российская экономика вырастет на 2,3% в 2021 году после существенного спада в 2020 году. Предыдущий прогноз, опубликованный...
 
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Средние чеки при покупке новогодних подарков для детей выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные "Платформы ОФД". Аналитики оператора фискальных данных "Платформы ОФД" проанализировали спрос на товары для детей с 1 по 15...
 
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18 декабря 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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18 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Декабрь 2020
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Ноябрь 2020
10:00 Цены производителей в Германии Ноябрь 2020
12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Октябрь 2020
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Декабрь 2020
12:30 Баланс счета текущих операций Италии Октябрь 2020
13:00 Изменение цен производителей в Италии Ноябрь 2020
16:30 Баланс счета текущих операций США III квартал 2020
16:30 Объемы розничных продаж в Канаде Октябрь 2020
18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Ноябрь 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
18 декабря 2020 года 09:57
Хлебопекам компенсируют по 2 тыс. руб. за тонну хлеба с условием фиксации цен на продукцию
Правительство РФ компенсирует хлебопекарным предприятиям по 2 тыс. рублей за тонну продукции. При этом они должны зафиксировать цены на нее. Это следует из правил выплаты компенсаций, утвержденных правительством. Постановление подписано 17 декабря 2020 года и размещено на...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:51
В декабре индекс потребдоверия в Великобритании вырос на 7 пунктов
В декабре индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился до минус 26 пунктов по сравнению с минус 33 пунктами в ноябре, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель. Индекс увеличился благодаря росту оптимизма в отношении перспектив...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:50
"Теплоэнерго" завершило размещение бондов на 300 млн рублей
"Теплоэнерго" полностью разместило 2-летние облигации серии 001Р-01 на 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.

Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК "Фридом Финанс".

В конце...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:47
Мосбиржа зарегистрировала облигации "АБЗ-1" объемом до 3 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ОАО "Асфальтобетонный завод №1" ("АБЗ-1") серии 001Р-01 объемом до 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:45
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Ипотечного агента Титан-3" трех классов на 3 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент Титан-3" классов "А", "Б1" и "Б2", сообщается на сайте биржи.

Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-01-00019-L, 4B02-02-00019-L и...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:44
ЕС пересмотрел список третьих стран, резидентам которых можно приезжать в Евросоюз
Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии коронавируса, в обновленный вариант Россия по-прежнему не входит, следует из официальной публикации.

В списке из предыдущего состава остаются...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:37
На рейтинг Doing Business "надавили" 4 страны
Аудит рейтингов Doing Business, проведенный Всемирным банком, выявил случаи давления на сотрудников с целью искажения показателей по отдельным странам.

Как говорится в материалах аудита, опубликованных на сайте организации, это повлияло на рейтинг Китая в обзоре по...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:29
Доллар дорожает к большинству валют
Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о намерении продолжать выкуп активов на сумму $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2676 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 857,87 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 2676 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2496,3 млрд руб.

На...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:25
Фондовые рынки Азии в основном снижаются в пятницу
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу.

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:19
Credit Suisse обвинили в содействии масштабному отмыванию денег
Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии масштабному отмыванию денег болгарскими клиентами банка, пишет газета Financial Times.

По данным прокуратуры, банк обработал транзакции на общую сумму более 140 млн швейцарских франков ($158 млн) для группы,...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:11
Число заражений коронавирусом в мире приблизилось к 75 млн
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 74 млн 921 тыс. 288 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 662 тыс. 465,...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:02
Цены на нефть снижаются после роста накануне
Цены на нефть снижаются на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер.

Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 09:02
ВТБ разместит 21 декабря однодневные бонды серии КС-3-565 на 50 млрд рублей
8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-565 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 08:55
Дефляция в Японии в ноябре ускорилась до 0,9%
Потребительские цены в Японии в ноябре упали на 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,4% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает Trading...    читать дальше
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18 декабря 2020 года 08:48
ЦБ РФ рассмотрит сегодня вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%.

Руководство ЦБ последнее время несколько раз...    читать дальше
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