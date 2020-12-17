Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,2111 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2846 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2111 руб.

Минимальный курс евро составил 88,82 руб., максимальный - 89,55 руб. К этому времени было заключено 6967 сделок. Объем торгов составил 35890,17 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,225 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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