Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1984 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1984 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1667 руб., максимальный - 11,2439 руб. Было заключено 298 сделок. Объем торгов составил 1135,93 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,196 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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