Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,1837 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2618 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1837 руб.

Минимальный курс евро составил 88,8125 руб., максимальный - 89,51 руб. Было заключено 4885 сделок. Объем торгов составил 26046,01 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,0825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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