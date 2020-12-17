ЦБ РФ установил курс евро с 18 декабря в размере 89,2887 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 89,2887 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,42 коп.

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется вниз после роста, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,72 пункта (0,389%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3282,67 пункта. Индекс РТС корректируется вниз... Индекс РТС корректируется вниз... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51369,706 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 375,509 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2846 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2111 руб. Минимальный курс евро составил 88,82 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,82 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1984 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1667 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,1667 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8977 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 декабря 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На восьми предыдущих неделях цены также не менялись. На восьми предыдущих неделях цены также не менялись. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ к завершил торги ростом на фоне позитивных внешних сигналов и новостей с ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Путин в ходе пресс-конференции заявил, что российская финансовая система... Путин в ходе пресс-конференции заявил, что российская финансовая система... читать дальше

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Росрыболовство подготовит производителям рекомендации для сглаживания сезонных колебаний цен на рыбу. Как сообщает ведомство, это будет сделано на основе анализа динамики цен на отдельные виды рыбы за последние пять лет. Сделать такой анализ замминистра сельского... Как сообщает ведомство, это будет сделано на основе анализа динамики цен на отдельные виды рыбы за последние пять лет. Сделать такой анализ замминистра сельского... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в четверг, торгуясь вблизи максимальных отметок более чем за девять месяцев. Оптимизм инвесторов связан с опубликованными накануне данными Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе, а также с... читать дальше

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Дефицит госбюджета Молдавии на 2021 год составит 13,9 млрд леев, или 6,3% ВВП, говорится в пресс-релизе парламента. Парламент Молдавии утвердил пакет законов о бюджете в ночь на четверг. Доходы госбюджета равняются 41 млрд 415 млн леев, что на 11,3% больше, чем в 2020... Доходы госбюджета равняются 41 млрд 415 млн леев, что на 11,3% больше, чем в 2020... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "Роснано" на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг... Краткосрочный рейтинг... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Инвесторов воодушевили признаки прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер, которые могут оказать поддержку экономике в... Инвесторов воодушевили признаки прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер, которые могут оказать поддержку экономике в... читать дальше

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Тепличные хозяйства, входящие в ассоциацию "Теплицы России", готовы в 2021 году фиксировать цены на овощи на уровне 2020 года - в каждом соответствующем месяце - при условии, что отрасли будет оказана дополнительная господдержка, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации со ссылкой на... читать дальше

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Банковский сектор РФ впервые более чем за три года вернулся к дефициту ликвидности: структурный дефицит на 17 декабря 2020 года составил 72,3 млрд рублей против профицита в 309,1 млрд рублей днем ранее, следует из данных ЦБ РФ. Последний раз дефицит ликвидности в секторе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8865 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,65 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 72,65 руб.,... читать дальше

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Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом остается самым вероятным завершением переходного периода, сообщили европейские СМИ. "Они (переговорщики) остаются там работать, чтобы восполнить остающиеся пробелы", - сказал... читать дальше

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