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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2337 руб.
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17 декабря 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2337 руб.

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17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2337 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9201 руб., максимальный - 11,2399 руб. Было заключено 20 сделок. Объем торгов составил 111,29 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,23 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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