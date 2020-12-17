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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 108,6 млрд руб.
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17 декабря 2020 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 108,6 млрд руб.
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17 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 108,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 490,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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17 декабря 2020 года 14:12
Компании столкнулись с проблемой перегруженности британских портов с приближением истечения переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза, пишет The Wall Street Journal. Шведская компания IKEA, крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома, в... читать дальше
.17 декабря 2020 года 14:04
Реальная зарплата подрастет до конца года на 1,5% при падении доходов населения где-то около 3% - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что к концу года реальная зарплата россиян подрастет на 1,5%, причем падение реальных доходов составит около 3%. "Реальная заработная плата (прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:57
Правительство РФ утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочных продуктов. Распоряжение правительства, которое вносит изменения в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке (утвержден распоряжением N792-р), опубликовано на официальном интернет-портале правовой... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:49
В 3-м квартале 2020 года в странах Евросоюза официально зарегистрированы 111,7 тыс. просителей убежища, сообщает статистическое агентство ЕС (Евростат). Число первичных заявок на предоставление статуса беженца выросло по сравнению со 2-м кварталом на 132%. В то же... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:38
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при регулировании ситуации с ценами на продукты главное - не перегнуть палку с административными мерами. "Правительство отреагировало. Здесь главное, чтобы не перегнули палку, чтобы не пережали с административными мерами. Надо было... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:33
В России итоговая оценка урожай зерновых может быть повышена до 134 млн тонн, заявил в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции "За последние шесть лет у нас рекордные урожаи, и в этом году у нас будет 131 млн тонн, а может быть и 134 млн тонн,... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:27
В январе-ноябре доходы бюджета Китая уменьшились на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 16,95 трлн юаней ($2,59 трлн), свидетельствуют данные министерства финансов страны. В том числе налоговые поступления сократились на 3,7% - до 14,42 трлн... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:22
Саратов" установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,1% годовых. Ставки... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:20
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ещё не привился от коронавируса, потому что пока вакцина не рассчитана для людей его возраста, но обязательно это сделает, как только это станет возможным. "Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:17
Сегодня в ходе торгов европейские фондовые индексы в основном повышаются на фоне признаков прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС об их будущих отношениях после Brexit и перспективы принятия новых мер бюджетной поддержки американской экономики. Сводный... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,95 пункта (0,427%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3283,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3300,78 (+0,94%) пункта,... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:14
Потребительские цены в еврозоне в ноябре 2020 года снизились на 0,3% относительно того же месяца 2019 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. В октябре дефляция в еврозоне также составляла 0,3% в годовом выражении. Данные совпали как с предварительной оценкой,... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:11
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг предоставил банкам 10 млрд юаней (около $1,53 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Целью этого шага является... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,9079 руб.
Минимальное значение за месяц (с 17 ноября по 17 декабря) - 73,9079 руб. за доллар, максимальное значение - 77,9157 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,96 руб. Это автоматическое сообщение.
.17 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,37/90,16 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...
.17 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 17 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,61/73,68 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,61/73,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 47 коп., средний...
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