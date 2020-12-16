Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,84 пункта (0,672%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3269,95 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50994,197 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,440 млрд руб., или на...

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 62,5% выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 номинальным объемом 40 млрд рублей на сумму 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел с 8 по 10 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел с 8 по 10 декабря. Ставка 1-го купона была... Ставка 1-го купона была... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует с 22 декабря по 24 декабря собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Техразмещение... Техразмещение... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 719 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4318 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5179 руб. Минимальный курс евро составил 89,1675 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,1675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2782 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2421 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,2421 руб., максимальный -... читать дальше

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В ноябре 2020 года по сравнению с октябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 1% после роста в октябре на 0,3%, в сентябре - на 0,6%, роста на 1% в августе, на 4,3% - в июле, скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, на 7,2% в... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 8 по 14 декабря 2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 1 по 7 декабря) инфляция также составила 0,2%. На предыдущей неделе (с 1 по 7 декабря) инфляция также составила 0,2%. С начала декабря инфляция составила 0,4%, с начала... С начала декабря инфляция составила 0,4%, с начала... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в среду ростом индексов Мосбиржи и РТС. В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng вырос на... В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng вырос на... читать дальше

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Курс биткойна в ходе торгов в среду подскочил более чем на 6% и составляет сейчас $20,615 тыс., по данным CoinDesk. Тем самым криптовалюта подорожал до очередного рекорда и впервые превысила отметку в $20 тыс. В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в... Тем самым криптовалюта подорожал до очередного рекорда и впервые превысила отметку в $20 тыс. В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в... читать дальше

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ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) увеличила программу облигаций с 30 млрд до 80 млрд рублей, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала соответствующие изменения, следует из сообщения компании. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках... Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, который показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше

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Отраслевые союзы, объединяющие производителей сахара и подсолнечного масла, заявили о снижении стоимости этой продукции в день подписания соглашений о введении фиксированных цен в опте и рознице. "Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства о повышении... "Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства о повышении... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3135 тыс. баррелей - до 500,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1020 тыс. баррелей и составили 238,879 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1020 тыс. баррелей и составили 238,879 млн баррелей,... читать дальше

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Парламент Молдавии аннулировал пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию, как это было до декабря 2016 года. Закон был принят в среду сразу в двух чтениях 54 голосами (из 101) депутатов от Партии социалистов, фракции "Шор" и "За Молдову", передает... Закон был принят в среду сразу в двух чтениях 54 голосами (из 101) депутатов от Партии социалистов, фракции "Шор" и "За Молдову", передает... читать дальше

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