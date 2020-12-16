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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 4 декабря по 11 декабря на 3135 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1020 тыс. баррелей
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16 декабря 2020 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 4 декабря по 11 декабря на 3135 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1020 тыс. баррелей
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16 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3135 тыс. баррелей - до 500,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1020 тыс. баррелей и составили 238,879 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 167 тыс. баррелей, достигнув 151,259 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1874 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 850 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3135 тыс. баррелей - до 500,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1020 тыс. баррелей и составили 238,879 млн баррелей,... читать дальше
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