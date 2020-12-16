.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4455 руб.
.
16 декабря 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4455 руб.
|0
16 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2279 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4455 руб. Минимальный курс евро составил 88,8125 руб., максимальный - 89,64 руб. Было заключено 3714 сделок. Объем торгов составил 11769,42 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,51 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 декабря 2020 года 19:36
ФПК "Гарант-инвест" 22-24 декабря проведет сбор заявок на "зеленые" облигации объемом до 500 млн рублей
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует с 22 декабря по 24 декабря собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Техразмещение... читать дальше
.16 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2782 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2421 руб., максимальный -... читать дальше
.16 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4318 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 719 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4318 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.16 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5179 руб. Минимальный курс евро составил 89,1675 руб.,... читать дальше
.16 декабря 2020 года 19:01
В ноябре 2020 года по сравнению с октябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 1% после роста в октябре на 0,3%, в сентябре - на 0,6%, роста на 1% в августе, на 4,3% - в июле, скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, на 7,2% в... читать дальше
.16 декабря 2020 года 19:00
Потребительские цены в РФ за неделю с 8 по 14 декабря 2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 1 по 7 декабря) инфляция также составила 0,2%. С начала декабря инфляция составила 0,4%, с начала... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:56
Российский рынок акций завершил торги в среду ростом индексов Мосбиржи и РТС. В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng вырос на... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:52
Курс биткойна в ходе торгов в среду подскочил более чем на 6% и составляет сейчас $20,615 тыс., по данным CoinDesk. Тем самым криптовалюта подорожал до очередного рекорда и впервые превысила отметку в $20 тыс. В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:52
ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) увеличила программу облигаций с 30 млрд до 80 млрд рублей, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала соответствующие изменения, следует из сообщения компании. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:47
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, который показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:40
Соглашения о "заморозке" цен подписали производители, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% - подсолнечного масла
Отраслевые союзы, объединяющие производителей сахара и подсолнечного масла, заявили о снижении стоимости этой продукции в день подписания соглашений о введении фиксированных цен в опте и рознице. "Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства о повышении... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 4 декабря по 11 декабря на 3135 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1020 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3135 тыс. баррелей - до 500,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1020 тыс. баррелей и составили 238,879 млн баррелей,... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:30
Парламент Молдавии аннулировал пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию, как это было до декабря 2016 года. Закон был принят в среду сразу в двух чтениях 54 голосами (из 101) депутатов от Партии социалистов, фракции "Шор" и "За Молдову", передает... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:24
ПАО "Группа компаний ПИК" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П06 на уровне 5,7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 6 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:23
Концерн "Россиум" полностью разместил 10-летние облигации серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6% годовых, ставка последующих купонов рассчитывается по формуле ключевая ставка на дату расчета плюс... читать дальше
.16 декабря 2020 года 18:21
Европейский союз представил в среду свою новую Стратегию кибербезопасности, которая предусматривает повышение устойчивости жизненно важных инфраструктур, противодействие кибератакам извне, в том числе путем санкций. Для повышения действенности санкционного режима и во... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.