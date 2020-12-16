Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4455 руб.

16 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2279 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4455 руб.

Минимальный курс евро составил 88,8125 руб., максимальный - 89,64 руб. Было заключено 3714 сделок. Объем торгов составил 11769,42 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,51 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.