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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 17 декабря в размере 89,3229 руб.
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В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
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С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных...
 
Почти половина работников в РФ не соответствуют должностным требованиям
Почти половина - 45% - занятых на рынке труда в России попадают в "квалификационную яму", так как не соответствуют требованиям занимаемых ими рабочих мест. Такой вывод содержится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG)...
 
Не все сегменты туротрасли восстановятся равномерно
Большинство участников туристического рынка ждут, что их выручка восстановится до уровня 2019 года в 2022 году. Такую позицию занимают 44% компаний, опрошенных KPMG. Прогноз в компании называют умеренно оптимистичным. Еще 30% респондентов планируют...
 
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16 декабря 2020 года 14:06

ЦБ РФ установил курс евро с 17 декабря в размере 89,3229 руб.

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16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 89,3229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,83 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
16 декабря 2020 года 19:36
ФПК "Гарант-инвест" 22-24 декабря проведет сбор заявок на "зеленые" облигации объемом до 500 млн рублей
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует с 22 декабря по 24 декабря собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Техразмещение...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2782 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2782 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2421 руб., максимальный -...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4318 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 719 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4318 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,5179 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5179 руб.

Минимальный курс евро составил 89,1675 руб.,...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 19:01
В ноябре рост цен производителей разогнался до 1% - Росстат
В ноябре 2020 года по сравнению с октябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 1% после роста в октябре на 0,3%, в сентябре - на 0,6%, роста на 1% в августе, на 4,3% - в июле, скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, на 7,2% в...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 19:00
Недельная инфляция вновь составила 0,2% - Росстат
Потребительские цены в РФ за неделю с 8 по 14 декабря 2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

На предыдущей неделе (с 1 по 7 декабря) инфляция также составила 0,2%.

С начала декабря инфляция составила 0,4%, с начала...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:56
Индексы рынка акций РФ выросли на 0,7%, РТС превысил 1400 пунктов
Российский рынок акций завершил торги в среду ростом индексов Мосбиржи и РТС.

В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng вырос на...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:52
Курс биткойна достиг рекорда, превысив $20 тыс.
Курс биткойна в ходе торгов в среду подскочил более чем на 6% и составляет сейчас $20,615 тыс., по данным CoinDesk.

Тем самым криптовалюта подорожал до очередного рекорда и впервые превысила отметку в $20 тыс. В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:52
Группа "Черкизово" увеличила программу облигаций с 30 до 80 млрд рублей
ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) увеличила программу облигаций с 30 млрд до 80 млрд рублей, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала соответствующие изменения, следует из сообщения компании.

Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:47
Нефть растет в цене на данных о снижении запасов в США
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, который показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:40
Соглашения о "заморозке" цен подписали производители, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% - подсолнечного масла
Отраслевые союзы, объединяющие производителей сахара и подсолнечного масла, заявили о снижении стоимости этой продукции в день подписания соглашений о введении фиксированных цен в опте и рознице.

"Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства о повышении...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 4 декабря по 11 декабря на 3135 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1020 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3135 тыс. баррелей - до 500,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1020 тыс. баррелей и составили 238,879 млн баррелей,...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:30
Парламент Молдавии аннулировал пенсионную реформу
Парламент Молдавии аннулировал пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию, как это было до декабря 2016 года.

Закон был принят в среду сразу в двух чтениях 54 голосами (из 101) депутатов от Партии социалистов, фракции "Шор" и "За Молдову", передает...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:24
ГК ПИК установила ставку 6-го купона облигаций БО-П06 на уровне 5,7%
ПАО "Группа компаний ПИК" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П06 на уровне 5,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 6 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:23
Концерн "Россиум" разместил облигации на 10 млрд рублей
Концерн "Россиум" полностью разместил 10-летние облигации серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6% годовых, ставка последующих купонов рассчитывается по формуле ключевая ставка на дату расчета плюс...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 18:21
ЕС обзавелся новой Стратегией кибербезопасности
Европейский союз представил в среду свою новую Стратегию кибербезопасности, которая предусматривает повышение устойчивости жизненно важных инфраструктур, противодействие кибератакам извне, в том числе путем санкций.

Для повышения действенности санкционного режима и во...    читать дальше
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