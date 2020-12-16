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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 490,4 млрд руб.
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16 декабря 2020 года 10:46
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 490,4 млрд руб.
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16 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 490,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 116,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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16 декабря 2020 года 12:34
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.16 декабря 2020 года 12:26
Япония в ноябре импортировала 6,019 млн тонн сжиженного природного газа (7,825 млрд куб. м после регазификации), что на 4% меньше, чем за ноябрь 2019 года, сообщило таможенное ведомство Страны восходящего солнца. Тем не менее, это несколько выше, чем импорт в октябре 2020 года... читать дальше
.16 декабря 2020 года 12:12
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. подтвердил прогнозы финансовых показателей на 2020 и 2021 годы, предоставив обновленную информацию о ранее объявленных изменениях в операционной модели. Как говорится в сообщении Nokia., целью этих... читать дальше
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.16 декабря 2020 года 12:08
Администрация муниципального образования город Краснодар 22 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки... читать дальше
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6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-562 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... читать дальше
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В 2020 году совокупная недополученная выручка гостиниц Петербурга и Москвы составила около 132 млрд рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании Rusland SP. Локдаун, отмена мероприятий и закрытие границ привели к катастрофическим результатам года на... читать дальше
.16 декабря 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 декабря составил 73,4201 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4201 руб. По... читать дальше
.16 декабря 2020 года 11:32
"Промомед ДМ" 23 декабря планирует собирать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 0,5-1 млрд рублей
ООО "Промомед ДМ" 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,50%... читать дальше
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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 26,5 тыс. случаев, умерли за сутки 596 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше
.16 декабря 2020 года 11:22
Россия в 2020 году увеличит производство свинины на 9%, до 5,5 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое глава ведомства Дмитрий Патрушев провел с представителями отрасли. Вместе с ростом производства увеличивается экспорт свинины и заметно сокращается... читать дальше
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Срок окупаемости приобретенной на вторичном рынке Москвы жилой "однушки" вырос с 16 до 19,5 лет - исследование
Срок окупаемости вложений в покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья Москвы вырос с 16 до 19,5 лет по итогам текущего года, подсчитали в "Инком-Недвижимость". "Средняя цена предложения стандартной "однушки" на "вторичке" старой Москвы повысилась до 8,2... читать дальше
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ЦБ РФ 14 декабря продал валюту на 6,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 6,3 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
.16 декабря 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2557 руб. Минимальный курс юаня составил 11,222 руб., максимальный -... читать дальше
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