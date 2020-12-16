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Потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят более 600 млрд рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "По последним подсчетам, потери доходов городского бюджета превысят колоссальную цифру - 600 млрд рублей, из них порядка 300 млрд составляют... читать дальше

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Япония в ноябре импортировала 6,019 млн тонн сжиженного природного газа (7,825 млрд куб. м после регазификации), что на 4% меньше, чем за ноябрь 2019 года, сообщило таможенное ведомство Страны восходящего солнца. Тем не менее, это несколько выше, чем импорт в октябре 2020 года... читать дальше

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. подтвердил прогнозы финансовых показателей на 2020 и 2021 годы, предоставив обновленную информацию о ранее объявленных изменениях в операционной модели. Как говорится в сообщении Nokia., целью этих... Как говорится в сообщении Nokia., целью этих... читать дальше

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МСП банк 16 декабря начинает доразмещение 10-летних субординированных облигаций серии С01 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Доразмещение пройдет по цене 100% от номинала плюс НКД. Доразмещение пройдет по цене 100% от номинала плюс НКД. Дата окончания доразмещения - 29 декабря... Дата окончания доразмещения - 29 декабря... читать дальше

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Администрация муниципального образования город Краснодар 22 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки... Ориентир ставки... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрешил банкам еврозоны возобновить выплату дивидендов с начала следующего года, однако ограничил ее строгими лимитами. "ЕЦБ призывает фининституты сохранять "исключительную осторожность" при принятии решений относительно выплаты дивидендов и... читать дальше

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6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-562 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... читать дальше

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В 2020 году совокупная недополученная выручка гостиниц Петербурга и Москвы составила около 132 млрд рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании Rusland SP. Локдаун, отмена мероприятий и закрытие границ привели к катастрофическим результатам года на... Локдаун, отмена мероприятий и закрытие границ привели к катастрофическим результатам года на... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4201 руб. По... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,50%... Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,50%... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 26,5 тыс. случаев, умерли за сутки 596 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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Россия в 2020 году увеличит производство свинины на 9%, до 5,5 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое глава ведомства Дмитрий Патрушев провел с представителями отрасли. Вместе с ростом производства увеличивается экспорт свинины и заметно сокращается... Вместе с ростом производства увеличивается экспорт свинины и заметно сокращается... читать дальше

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Срок окупаемости вложений в покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья Москвы вырос с 16 до 19,5 лет по итогам текущего года, подсчитали в "Инком-Недвижимость". "Средняя цена предложения стандартной "однушки" на "вторичке" старой Москвы повысилась до 8,2... "Средняя цена предложения стандартной "однушки" на "вторичке" старой Москвы повысилась до 8,2... читать дальше

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ЦБ РФ 14 декабря продал валюту на 6,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 6,3 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2557 руб. Минимальный курс юаня составил 11,222 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,222 руб., максимальный -... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России с 11 по 21 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона -... Ориентир ставки 1-го купона -... читать дальше

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