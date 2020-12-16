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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
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С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных...
 
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16 декабря 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Ноябрь 2020
10:00 Изменение цен производителей в Великобритании Ноябрь 2020
12:00 Объем промышленных заказов в Италии Октябрь 2020
13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Октябрь 2020
16:30 Изменение потребительских цен в Канаде Ноябрь 2020
16:30 Объемы розничных продаж в США Ноябрь 2020
16:30 Оптовые продажи в Канаде Октябрь 2020
18:00 Товарные запасы на складах США Октябрь 2020
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 05 по 11 декабря
22:00 Процентная ставка ФРС Декабрь 2020

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
16 декабря 2020 года 12:34
Потери столичного бюджета из-за пандемии в текущем году составят более 600 млрд руб.
Потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят более 600 млрд рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "По последним подсчетам, потери доходов городского бюджета превысят колоссальную цифру - 600 млрд рублей, из них порядка 300 млрд составляют...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 12:26
Импорт СПГ в Японию в ноябре сократился на 4%
Япония в ноябре импортировала 6,019 млн тонн сжиженного природного газа (7,825 млрд куб. м после регазификации), что на 4% меньше, чем за ноябрь 2019 года, сообщило таможенное ведомство Страны восходящего солнца. Тем не менее, это несколько выше, чем импорт в октябре 2020 года...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 12:12
Nokia подтвердила финпрогнозы на 2020 и 2021 годы
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. подтвердил прогнозы финансовых показателей на 2020 и 2021 годы, предоставив обновленную информацию о ранее объявленных изменениях в операционной модели.

Как говорится в сообщении Nokia., целью этих...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 12:10
МСП банк с 16 декабря начинает доразмещение субордов по цене 100% от номинала
МСП банк 16 декабря начинает доразмещение 10-летних субординированных облигаций серии С01 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Доразмещение пройдет по цене 100% от номинала плюс НКД.

Дата окончания доразмещения - 29 декабря...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 12:08
Краснодар 22 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 1,6 млрд рублей
Администрация муниципального образования город Краснодар 22 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 12:01
ЕЦБ разрешил банкам еврозоны возобновить выплату дивидендов со следующего года
Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрешил банкам еврозоны возобновить выплату дивидендов с начала следующего года, однако ограничил ее строгими лимитами. "ЕЦБ призывает фининституты сохранять "исключительную осторожность" при принятии решений относительно выплаты дивидендов и...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:54
ВТБ разместит 16 декабря однодневные бонды серии КС-3-562 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-562 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:53
В этом году отели Петербурга и Москвы недополучили 132 млрд руб.
В 2020 году совокупная недополученная выручка гостиниц Петербурга и Москвы составила около 132 млрд рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании Rusland SP.

Локдаун, отмена мероприятий и закрытие границ привели к катастрофическим результатам года на...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 декабря составил 73,4201 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4201 руб. По...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:32
"Промомед ДМ" 23 декабря планирует собирать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 0,5-1 млрд рублей
ООО "Промомед ДМ" 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,50%...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:26
За сутки в РФ выявлено более 26,5 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 26,5 тыс. случаев, умерли за сутки 596 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:22
РФ в этом году увеличит производство свинины на 9%
Россия в 2020 году увеличит производство свинины на 9%, до 5,5 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое глава ведомства Дмитрий Патрушев провел с представителями отрасли.

Вместе с ростом производства увеличивается экспорт свинины и заметно сокращается...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:13
Срок окупаемости приобретенной на вторичном рынке Москвы жилой "однушки" вырос с 16 до 19,5 лет - исследование
Срок окупаемости вложений в покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья Москвы вырос с 16 до 19,5 лет по итогам текущего года, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"Средняя цена предложения стандартной "однушки" на "вторичке" старой Москвы повысилась до 8,2...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:05
Банк России 14 декабря продал валюту на 6,3 млрд руб.
ЦБ РФ 14 декабря продал валюту на 6,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 6,3 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2557 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2557 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,222 руб., максимальный -...    читать дальше
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16 декабря 2020 года 10:59
Сбербанк 11 января откроет книгу заявок на суборды объемом от 10 млрд рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России с 11 по 21 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона -...    читать дальше
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