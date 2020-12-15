.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,247 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
Минстрой предлагает организованно завозить трудовых мигрантов
Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов, пишет "Коммерсантъ". Минстрой уже внес в правительство предложения по организации...
 
Многодетных могут поддержать еще одной льготной программой
Правительство просят создать новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. С такой инициативой к первому вице-премьеру...
 
В России растет число зомби-компаний, виновата господдержка
В России многие неэффективные компании не уходят с рынка, а превращаются в компании-зомби без перспектив роста и расплаты по долговым обязательствам, отметили участники организованной Банком России конференции "(Пост)Коронавирусная экономика и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

15 декабря 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,247 руб.

 0  
15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,247 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2961 руб. Было заключено 262 сделки. Объем торгов составил 707,77 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2785 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 декабря 2020 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 15 декабря снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,72 пункта (0,206%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3248,11 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 декабря снизилась на 0,86% и составила 50956,757 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50956,757 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 444,283 млрд руб., или на...
.
15 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,5143 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5143 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,247 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,247 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2961...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,3067 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3067 руб.

Минимальный курс евро составил 89,015 руб.,...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:05
Рынок российских акций завершил торги снижением на 0,2-0,6%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте Европы на опасениях, что возобновление ограничительных мер во многих странах сдержит восстановление мировой экономики.

Во вторник в Азии преобладала негативная...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:00
Задолженность по зарплате в ноябре выросла на 1,5% - Росстат
Суммарная задолженность по заработной плате за ноябрь увеличилась на 28 млн рублей, или на 1,5%, и на 1 декабря 2020 г. составила 1 млрд 898,2 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:43
ВТБ разместил пять выпусков инвестоблигаций общим объемом 855,8 млн рублей
ВТБ разместил 67,75% облигаций серии Б-1-153 на 67,746 млн рублей, 99,87% выпуска серии Б-1-154 на 99,865 млн рублей, 91,73% выпуска бондов Б-1-155 на 183,466 млн рублей, 96,67% выпуска бондов Б-1-156 на 386,689 млн рублей и 59,03% выпуска облигаций Б-1-157 на 118,068 млн...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:39
В октябре российские банки увеличили объем кредитных лимитов застройщикам с эскроу на 7%
Российские банки в октябре нарастили объем кредитных заключенных кредитных договоров по финансированию застройщиков с использованием счетов эскроу на 7%, до 2,059 трлн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

"Общий объем средств, размещенных участниками долевого...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:31
Белоруссия за январь-сентябрь сократила внешний долг на 0,4%
Валовой внешний долг Белоруссии на 1 октября 2020 года составил $40,56 млрд (66,2% ВВП), сократившись за январь-сентябрь на 0,4%, свидетельствуют данные статотчета Национального банка страны (НББ). За третий квартал внешний долг снизился на 1,4% после роста за второй квартал на...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:23
Фондовая Америка начала торги в плюсе
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов во вторник. Инвесторы приветствуют признаки прогресса в переговорах о новых стимулирующих мерах, а также начало массовой вакцинации от коронавируса в США.

Американские законодатели в понедельник вечером...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:15
Тарифная квота на экспорт зерна из России будет распределена до 9 февраля
Тарифная квота на экспорт зерна из РФ, которая начнет действовать с 15 февраля 2021 года, должна быть распределена до 9 февраля, следует из постановления правительства, подписанного 14 декабря 2020 года и размещенного на сайте кабинета министров.

ФТС поручено до 15...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:07
Сборы по страхованию имущества юрлиц в январе-сентябре выросли на 13,8% - ЦБ РФ
Сборы по страхованию имущества юрлиц (кроме транспорта и грузов) за 9 месяцев 2020 года составили почти 96,6 млрд рублей, что оказалось на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из статистики Банка России.

За рассматриваемый период страховщики...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 17:59
Рост промпроизводства в США в ноябре превысил прогнозы
Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3% после подъема на 0,9% в октябре.

В годовом выражении...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 17:54
КБ "Ренессанс кредит" завершил размещение облигаций на 2 млрд рублей
КБ "Ренессанс кредит" полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на 5-летний выпуск с офертой через 3 года прошел 8 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. Ставке...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 17:46
РСХБ полностью разместил краткосрочные бонды на 10 млрд рублей
Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии БO-005K-P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,2% годовых. Ставка 1-го купона установлена на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.