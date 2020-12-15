Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,247 руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,247 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2961 руб. Было заключено 262 сделки. Объем торгов составил 707,77 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2785 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.