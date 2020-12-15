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15 декабря 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,247 руб.
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15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,247 руб. Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2961 руб. Было заключено 262 сделки. Объем торгов составил 707,77 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2785 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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