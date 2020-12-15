Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,3067 руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3067 руб.

Минимальный курс евро составил 89,015 руб., максимальный - 89,6575 руб. К этому времени было заключено 6662 сделки. Объем торгов составил 34424,62 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,4575 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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