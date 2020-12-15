Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4737 руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5017 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4737 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,295 руб., максимальный - 74,64 руб. Было заключено 15723 сделки. Объем торгов составил 54645,77 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,6175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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